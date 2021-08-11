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Пхеньян оставил за собой право на превентивный удар из-за учений США и Сеула

Экономика » Сырье » Газ

Высокопоставленный чиновник Рабочей партии Северной Кореи генерал Ким Ён Чхоль заявил, что Южная Корея и США могут столкнуться "с огромным кризисом в области безопасности", решив усилить напряженность путем проведения совместных военных учений.

Пхеньян оставил за собой право на превентивный удар из-за учений США и Сеула

Его слова передает агентство Yonhap.

"Мы будем заставлять их каждую минуту осознавать опасность решения, которое они приняли, и уровень кризиса безопасности, с которым они столкнутся из-за своего неправильного выбора, — сказал политик, начальник отдела Объединенного фронта, занимающегося межкорейскими делами. — Они должны четко понимать, что за враждебный ответ на нашу добросовестность им придется дорого заплатить. Тем более что возможность улучшить межкорейские отношения Сеулом упущена".

Заявления Ким Ён Чхоля прозвучали на следующий день после того, как Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера, назвала предстоящие совместные учения США и Южной Кореи "нежелательными и саморазрушительными действиями", которые угрожают северокорейскому народу и повышают напряженность на Корейском полуострове.

Пхеньян предупредил, что готов нанести "превентивный удар".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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