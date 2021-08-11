В Германии начинается железнодорожный коллапс из-за забастовки машинистов

Во вторник вечером в Германии началась забастовка, организованная членами Немецкого профсоюза машинистов поездов (GDL).

Требования — повышение заработной платы на 3,2% в течение 28 месяцев и выплата единовременной премии "за коронавирус" в размере €600.

Глава GDL Клаус Весельский заявил во вторник, что 95% членов профсоюза, проголосовавших за акцию, поддержали забастовку, которая продлится с 10 по 13 августа.

"Это больше, чем мы ожидали… Этот результат очень ясно показывает настроение среди персонала Deutsche Bahn”, — сказал Весельский.

Всего в профсоюзе состоят более 37 тысяч немецких железнодорожников.

Забастовка грузовых поездов началась во вторник в 5 часов вечера по местному времени.

Начиная с 2 часов ночи эстафету подхватили участники пассажирских перевозок.

Забастовка продлится до 2 часов ночи в пятницу. Ожидается, что эта акция вызовет задержки и отмены поездов.

Государственная Deutsche Bahn заявила, что забастовка нанесет ущерб клиентам, и призвала к дальнейшим переговорам.

"Особенно сейчас, когда люди все больше путешествуют и снова пользуются поездами, руководство ГGDL уничтожит подъем, в котором мы остро нуждаемся ввиду массивного повреждения короной”, — сказал глава отдела кадров компании Мартин Сейлер, назвавший забастовку "атакой на всю страну” и "пощечиной как для клиентов, так и для сотрудников".