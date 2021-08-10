Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не сохранится как государство. Об этом он рассказал журналистам в пресс-центре Белграда.
Милорад Додик выразил уверенность в будущей независимости Республики Сербской, как отдельного государства.
По словам Додика, у БиГ нет шансов на дальнейшее существование из-за низкого доверия к внутренним силам.
"Никогда еще в Боснии и Герцеговине не было так мало доверия к своим внутренним силам, как сейчас. Политические лидеры бошняков утверждают, что они имеют право на всю Боснию и Герцеговину, накачивая себе рейтинги на этих заявлениях, но это иллюзия, которая никогда не осуществится", — сказал Милорад Додик.
Он также рассказал об отсутствии легитимности немецкого политика Кристиана Шмидта, занимающего должность высокого представителя в БиГ.
По словам Милорада Додика легитимность должности немецкого политика не подтверждена резолюцией Совета Безопасности ООН.
Из-за сложной политической системы управление БиГ осуществляется высоким представителем международного сообщества по Дейтонскому соглашению. Кандидатуру высокого представителя назначает комитет Совета по выполнению данного соглашения после одобрения СБ ООН.
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