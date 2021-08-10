Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов на существование

Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не сохранится как государство. Об этом он рассказал журналистам в пресс-центре Белграда.

Милорад Додик выразил уверенность в будущей независимости Республики Сербской, как отдельного государства.

По словам Додика, у БиГ нет шансов на дальнейшее существование из-за низкого доверия к внутренним силам.

"Никогда еще в Боснии и Герцеговине не было так мало доверия к своим внутренним силам, как сейчас. Политические лидеры бошняков утверждают, что они имеют право на всю Боснию и Герцеговину, накачивая себе рейтинги на этих заявлениях, но это иллюзия, которая никогда не осуществится", — сказал Милорад Додик.

Он также рассказал об отсутствии легитимности немецкого политика Кристиана Шмидта, занимающего должность высокого представителя в БиГ.

По словам Милорада Додика легитимность должности немецкого политика не подтверждена резолюцией Совета Безопасности ООН.

Из-за сложной политической системы управление БиГ осуществляется высоким представителем международного сообщества по Дейтонскому соглашению. Кандидатуру высокого представителя назначает комитет Совета по выполнению данного соглашения после одобрения СБ ООН.

В мае Совет по выполнению мирного соглашения назначил Кристиана Шмидта на должность высокого представителя БиГ. Республика Сербская не признала легитимность Шмидта. Россия и Китай выступили против решения комитета, но СБ ООН отказался принять резолюцию об упразднении должности высокого представителя.

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