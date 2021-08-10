EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Рылов стал самым популярным спортсменом по версии "Одноклассников"
Россия и Белоруссия перейдут на постоянные сниженные роуминговые тарифы с осени
"Охотники за информацией": эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров
Жириновский раскритиковал Лукашенко за позицию по Крыму
Фирсов уверен, что Легкоступова предчувствовала свою смерть
Видео: литовские пограничники бросили беременную мигрантку без сознания
Соловьёв пригрозил закрыть Панину въезд в Европу за незаконный призыв
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест стендап-комика Мирзализаде

Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов на существование

Мир

Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не сохранится как государство. Об этом он рассказал журналистам в пресс-центре Белграда.

Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов на существование

Милорад Додик выразил уверенность в будущей независимости Республики Сербской, как отдельного государства.

По словам Додика, у БиГ нет шансов на дальнейшее существование из-за низкого доверия к внутренним силам.

"Никогда еще в Боснии и Герцеговине не было так мало доверия к своим внутренним силам, как сейчас. Политические лидеры бошняков утверждают, что они имеют право на всю Боснию и Герцеговину, накачивая себе рейтинги на этих заявлениях, но это иллюзия, которая никогда не осуществится", — сказал Милорад Додик.

Он также рассказал об отсутствии легитимности немецкого политика Кристиана Шмидта, занимающего должность высокого представителя в БиГ.

По словам Милорада Додика легитимность должности немецкого политика не подтверждена резолюцией Совета Безопасности ООН.

Из-за сложной политической системы управление БиГ осуществляется высоким представителем международного сообщества по Дейтонскому соглашению. Кандидатуру высокого представителя назначает комитет Совета по выполнению данного соглашения после одобрения СБ ООН.

  • В мае Совет по выполнению мирного соглашения назначил Кристиана Шмидта на должность высокого представителя БиГ. Республика Сербская не признала легитимность Шмидта. Россия и Китай выступили против решения комитета, но СБ ООН отказался принять резолюцию об упразднении должности высокого представителя.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Милорад Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет будущего
Автор: Владан Джурич, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Военные Британии, ЦРУ и Пентагон тайно обсуждают НЛО
Познер с юмором ответил Губерниеву, назвавшему его трёхголовым драконом
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Рылов стал самым популярным спортсменом по версии "Одноклассников"
Россия и Белоруссия перейдут на постоянные сниженные роуминговые тарифы с осени
Из партии труда в партию убийц?
"Охотники за информацией": эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров
Жириновский раскритиковал Лукашенко за позицию по Крыму
Участница Олимпиады умерла в возрасте 24 лет
Фирсов уверен, что Легкоступова предчувствовала свою смерть
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Евросоюз
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников