"Нацисты и всё": Александр Лукашенко приказал перекрыть границы

Президент Белорусской республики Александр Лукашенко распорядился закрыть границы государства. Об этом он заявил на совещании по вопросам ситуации на границе.

Политик обратился к силовикам:

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна".

По словам президента, эта мера нужна для защиты белорусского народа. Александр Лукашенко опасается, что соседние страны начнут выдворять нелегальных мигрантов на территорию республики.

Президент подчеркнул, что власти вкладывали "колоссальные средства" в укрепление пограничных войск, силовых структур. Границу перекроют с

Украиной,

Польшей,

Литвой,

Латвией.

Также Александр Лукашенко назвал "нацистами" людей, которые убивают мигрантов и перекидывают их трупы на территорию Белоруссии.

Ранее в Минске у посольства Литвы граждане устроили митинг против насилия над беженцами. Поводом послужила смерть гражданина Ирака. Мигрант погиб от тяжёлых травм на границе. Литовские власти назвали эту трагедию провокацией Лукашенко.

Пограничники сообщали о других побитых людях, которых выгнали из Литвы в Белоруссию. Среди них были женщины и дети.

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