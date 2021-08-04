Белорусы возмутились смертью беженца и вышли на митинг против политики Литвы

В Минске у посольства Литвы граждане устроили митинг против насилия к нелегальным мигрантам. Поводом послужила смерть одного из них. Гражданин Ирака погиб от тяжёлых травм на белорусско-литовской границе.

Белорусы призывают властей обратить внимание на проблему и наказать людей, которые избивают беженцев. Протестующие скандируют:

"Не забудем, не простим!",

"Литва — концлагерь XXI века",

"Разрушили Ирак — принимайте гостей".

За митингом следят правоохранители, пока никого не задержали.

Белорусы вели себя мирно. Их возмущает, что Литва пытается обвинить Белоруссию в своей беспомощности по вопросу миграционного кризиса.

Ранее представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказал, что Литва с помощью физического насилия выгнала 20 мигрантов. Среди них есть женщины и дети. В ГПК призвали начать международное расследование, поскольку такие действия нарушают права человека.

Вильнюс сказал, что новость о смерти мигранта — провокация Минска. Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушауска заявил:

"Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники".

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