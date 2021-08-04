Литва увидела в смерти мигранта из Ирака "провокацию белорусского режима"

История с мигрантом, умершим в результате побоев в районе литовско-белорусской границы, продолжает обрастать подробностями. В Вильнюсе посовещались и решили — это явно провокация Минска.

Напомним, что мигрант из Ирака погиб на руках у представителей белорусской погранслужбы несмотря на попытки оказать ему экстренную помощь. По предварительным данным, он умер от последствий сильных побоев. Известно, что о нём рассказали местные жители, а случилось всё в районе населённого пункта Бенякони.

В Литве не стали долго раздумывать над заявлением и сообщили, что

"…ожидали подобных провокаций белорусского режима".

Как объяснил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, информационное сопровождение было подготовлено заранее.

"Сообщения [о смерти мигранта] были подготовлены. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники", — высказался Анушаускас.

Напомним, что ранее Литва успела обратиться за помощью к ЕС и пережить весьма "жаркие" выходные: в какой-то момент место для мигрантов на погранзаставах закончилось.

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