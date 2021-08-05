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О готовящемся возмездии за смерть мигранта сообщили в МВД Литвы

Происшествия » Человеческий фактор

Правоохранительные органы Литвы начали процедуру предварительного следствия в связи с возникшей угрозой терактов в Вильнюсе, об это сообщает издание ТАСС со ссылкой на литовское МВД. 

О готовящемся возмездии за смерть мигранта сообщили в МВД Литвы

Причиной начала следствия послужила информация о минировании 12 крупных объектов в столице. Согласно письму, поступившему в литовскую полицию, взрывные устройства, заложенные в зданиях, - это месть за мусульманских братьев. 

Напоминаем, что ранее на границы Белоруссии и Литвы погиб нелегальный мигрант из Ирака. Согласно заявлению Минска, он был убит литовскими пограничниками, выдворявшими тысячи мигрантов за белорусскую границу, откуда они прибыли накануне. 

Среди якобы заминированных объектов оказались торговые и бизнес центры Вильнюса. После экстренной проверки органами полиции обнаружить там взрывные устройства или какие-нибудь следы присутствия террористов не удалось. 

Напоминаем, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы начался вследствие ухудшения взаимоотношений ряда стран Прибалтики с белорусским президентом Александром Лукашенко.

В ходе нарастающей конфронтации стран главы Минобороны и МВД Литвы Арвидас Анушаускас и Агне Билотайте назвали информацию об убийствие литовскими пограничниками иракского беженца провокацией Минска и попыткой скомпрометировать их страну перед международным сообществом.

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