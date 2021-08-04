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Глава КГБ Белоруссии назвал организаторов акций протеста в стране

Мир

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что США являются главным организатором массовых акций протеста в республике. Об этом сообщается в документальном сериале "Белоруссия против цветной революции".

Тертель считает, что с помощью протестных акций США продвигают свои геополитические интересы. Также "агрессивную политику" в отношении Белоруссии ведут Литва и Польша, считает глава КГБ. Он добавил, что политику Вашингтона в отношении Минска поддерживают Украина и Чехия.

По словам Тертеля, "медийные лица", которые призывали людей выходить на митинги, — это всего лишь "куклы", которыми управляют действующие или отставные разведчики стран Запада, среди которых бывший министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, экс-помощник госсекретаря США Дэвид Кремер и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Тертель уверен, что "главным автором белорусского мятежа" является советник президента США Майкл Карпентер.

 

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