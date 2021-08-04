После смерти Шишова Зеленский дал поручение СБУ и МВД

Продолжает нарастать напряжённость в отношениях Белоруссии и Украины. Ранее страны успели поучаствовать в "бензиновом" скандале — теперь же проблемы может вызвать решение Киева по поводу белорусов, приезжающих на Украину.

Напомним, что ранее Минск решил "подставить подножку" Киеву и прекратил поставлять на Украину бензин "А-95". При этом на Украине примерно 50% рынка данного бензина занимал как раз "А-95" из Белоруссии.

Теперь, видимо, очередь "ставить подножку" перешла к Украине. Президент страны Владимир Зеленский дал весьма любопытное поручение — защищать белорусов, оказавшихся на Украине.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить надёжную защиту. СБУ и МВД должны отработать чёткий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", — указано на сайте президента.

Поручение, как оказалось, связано в том числе с недавней гибелью политического активиста из РБ Виталия Шишова, который жил на территории Украины. Также украинские правоохранительные органы располагают данными о возможных угрозах для других активистов из РБ.

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