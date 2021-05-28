EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова: вступление в НАТО - "химера" для населения Украины
"Раскачиваем": как обстоят дела с российской мусорной реформой
Каким должен быть качественный майонез
Белоруссия откроет пункты для вакцинации "Спутником V" на границе с Украиной
Муж запретил Аните Цой пользоваться услугами суррогатной матери
Супруга Диброва выложила обнажённую семейную фотосессию
Во Франции раскопали неизвестный древний город
Хакер рассказал, как уберечь себя от прослушки смартфона
От Гарри и Лизы Галкиных скрывают, что Никита Пресняков их племянник

Худшее решение: Минск "ответил" Киеву прекращением поставок бензина

Экономика

Продолжает накаляться обстановка в отношениях между Киевом и Минском. Как сообщил в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, власти Белоруссии решили "порадовать" своих соседей отказом от поставок А-95.

Куюн уточнил, что белорусский бензин А-95 занимает примерно половину украинского рынка.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну", — написал эксперт.

Пока, отметил он, по ситуации ведутся консультации.

Напомним, что ранее Украина решила остановить авиасообщение с Белоруссией. В Минске решение Киева обозначили как имеющее политическую подоплёку и "абсурдное".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На украинских заправках исчезает бензин. Что произошло? — ICTV
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Белоруссия откроет пункты для вакцинации "Спутником V" на границе с Украиной
Муж запретил Аните Цой пользоваться услугами суррогатной матери
Супруга Диброва выложила обнажённую семейную фотосессию
Во Франции раскопали неизвестный древний город
Хакер рассказал, как уберечь себя от прослушки смартфона
Правительство Москвы примет участие в ПМЭФ-2021
Руководству России стоит взять у Лукашенко пару уроков
От Гарри и Лизы Галкиных скрывают, что Никита Пресняков их племянник
Россия разрешила австрийскому рейсу прилететь в Москву в обход Белоруссии
Ящерицы используют воздушные карманы для дыхания под водой
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Мать и дитя
Уход за новорождённым ребёнком в первые дни жизни
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников