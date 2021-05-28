Худшее решение: Минск "ответил" Киеву прекращением поставок бензина

Продолжает накаляться обстановка в отношениях между Киевом и Минском. Как сообщил в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, власти Белоруссии решили "порадовать" своих соседей отказом от поставок А-95.

Куюн уточнил, что белорусский бензин А-95 занимает примерно половину украинского рынка.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну", — написал эксперт.

Пока, отметил он, по ситуации ведутся консультации.

Напомним, что ранее Украина решила остановить авиасообщение с Белоруссией. В Минске решение Киева обозначили как имеющее политическую подоплёку и "абсурдное".

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