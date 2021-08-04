Группировка ИГ* контрабандой завозит мальчиков в тренировочные лагеря в Сирии

Более чем через два года после распада самопровозглашенного халифата террористическая группировка "Исламское государство*" (запрещенав РФ), похоже, пытается восстановить свою армию.

Для этого, согласно данным военной разведки США, в восточной сирийской пустыне создаются лагеря, куда привозят мальчиков и подростков, многих из которых тайно вывезли из лагерей перемещенных лиц, разбросанных по северо-востоку Сирии.

О "детской контрабанде" говорится в докладе, опубликованном генеральным инспектором Министерства обороны США по операциям США и их союзников в Сирии и Ираке.

Автор доклада констатирует:

"Несмотря на серию репрессий со стороны поддерживаемых США Сирийских демократических сил, ИГ*, также известное ДАИШ*, сохраняет значительное влияние во многих лагерях, а также свободу передвижения, что позволяет ему нацеливаться на наиболее восприимчивых к вербовке. ИГИЛ отдает приоритет контрабанде мальчиков из этих лагерей в учебные места в сирийской пустыне — этому есть подтверждение Разведывательного управления министерства обороны США".

В докладе генерального инспектора не говорится, сколько детей было завербовано ИГ и отправлено в учебные лагеря.

"Если мы не найдем способ вытащить этих детей из этих лагерей … не найдем способ реинтегрировать их в гражданское общество и дерадикализировать их, мы создадим себе очень серьезную военную проблему через 10 лет", — сказал генерал морской пехоты, Фрэнк Маккензи, главный командующий США на Ближнем Востоке.