Пентагон перевели на осадное положение после сообщений о выстрелах

Здание министерства обороны США, Пентагон, перевели на осадное положение после сообщений о выстрелах в районе здания.

Инцидент произошёл рядом с центром транзитных перевозок, где расположены автобусные остановки и станция метро, сообщает CNN. Обычно данный маршрут используют сотрудники Пентагона.

Охранники здания призывают граждан не посещать этот район.

"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время", — сообщается на странице Агентства безопасности Пентагона в Twitter.

По данным AP, в результате стрельбы один человек ранен. О его состоянии пока ничего неизвестно. Местный телеканал WDVM сообщает о том, что ранения получили несколько человек.

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