Необоснованный рост цен вредит экономике Казахстана

Казахстан за пару десятилетий стал очень привлекательной страной для инвесторов, в том числе из России. И это неудивительно. Несмотря даже на тяжкие последствия мирового кризиса, который затронул все страны в связи с пандемией коронавируса, экономика этого государства быстро восстанавливается. Хотя и не обходится без подводных камней и рифов.

26 июля впервые в этом году Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 9,25%. И можно понять желание регулятора — необходимо сдерживать инфляцию и рост цен. При запланированном банком коридоре инфляции в 4-6% на ближайшие два года был поставлен рекорд по итогам июня 2021 года — 7,9%.

Известно, что существенный удар по доходам населения нанесли антиковидные ограничения. В попытке адаптироваться к условиям новой реальности люди оказываются в развилке: расходы растут, а доходы снижаются. Расходы растут потому, что и поставщики, и посредники, и производители — все пытаются адаптироваться к новой реальности, увеличивая цены.

Растут цены на все, а рекорды бьют картофель и морковь (рост цены в несколько раз), хотя и в России морковь сравнялась по стоимости с Евро буквально за месяц.

Очередной скачок цен в Казахстане теперь ожидается в энергетическом секторе. Прогнозы объясняются грядущим ростом стоимости угля, от которого напрямую зависит энергетическая промышленность этой страны. Роста цены на уголь избежать явно не удастся, так как в своей стоимости выросло абсолютно все то, что поставляется угледобывающим компаниям для организации добычи:

стройматериалы,

запчасти,

дизельное топливо.

Сегодня в Казахстане стоимость угля для энергетиков, покрывающая затраты угольщиков, составляет не менее 3000 тенге, хотя уголь пока отгружается по 2000 тг и угольщики уже заглянули во тьму убытков.

Хорошим примером, иллюстрирующим то, как могут расти цены, стала история с ценовым "танцем" тарифов подъездных путей. В 2018 году компания "Арман Кала", ставшая владельцем железнодорожных подъездов к разрезу "Богатырь" (это в районе города Экибастуз, недалеко от Павлодара), установила тарифы за проезд — в 200 раз выше обоснованного тарифа, который был установлен антимонопольным органом на аналогичные услуги в регионе.

У многих компаний есть весьма веские доводы для поднятия цен, но в Республике Казахстан многие хотят это сделать просто потому, что хочется. Это и беспокоит международных инвесторов, ведь добывающие отрасли регулируются государством весьма серьезно, а смежным внимание уделяется меньше — там, соответственно, взвинчивают цены, а добытчики вынуждены закупаться по этим "прайсам", роняя собственную доходность до уровня "ноль" или "минус", как и происходит сегодня с угольщиками.

Стоит отметить, что в Казахстане 80% электроэнергии производится из угля, большую часть которого поставляет продукт разреза "Богатырь". Конечно, угольщики длительное время сдерживают рост цен, предоставляя дисконты своим покупателям — энергопроизводящим компаниям. Но, очевидно, долго так они не смогут работать — цены пойдут вверх. Да, стоимость электричества возрастет, но этот рост будет абсолютно несравним со скачком цены на ту же морковь и следующий за ней длинный список выросших в цене товаров и услуг в Республике Казахстан.