Погром в Берлине: полиция жёстко разгоняет COVID-диссидентов

Берлин в воскресенье в очередной раз стал свидетелем жестоких драк, когда спецназ пытался силой разогнать митинги против коронавирусных блокировок. Несмотря на запрет властей тысячи людей вышли на улицы немецкой столицы.

По оценкам полиции, около 5000 человек в воскресенье присоединились к нескольким "стихийным" демонстрациям в различных частях города. Накануне организаторы только одной такой демонстрации заявили, что в ней могут принять участие до 22 000 человек.

Участники митинга били в барабаны и скандировали лозунги типа

"Мир, свобода, никакой диктатуры!" и "Мы требуем неограниченного восстановления права на демонстрацию."

Во многих случаях несанкционированные шествия быстро переходили в насилие, поскольку полиция в полном боевом снаряжении пыталась блокировать толпы, идущие по улицам города. По предварительным данным, было арестовано около 600 человек.

"Стратегия состоит в том, чтобы проснуться. Спящие должны проснуться. Мы теряем нашу свободу. Мы просто бежим", — сказал один из протестующих немецкой газете Die Welt.

Большинство участников не носили масок и игнорировали правила социального дистанцирования, которые все еще действуют в Германии.

Видео, опубликованные видеоагентством RT Ruptly, а также кадры, появившиеся в социальных сетях, показали, что полицейские жёстко обращались с демонстрантами.

Погром в Берлине: полиция жёстко разгоняет COVID-диссидентов

"На западе города группа протестующих "пыталась разорвать полицейскую цепь и вытащить коллег", сообщила берлинская полиция в Twitter, добавив, что "были применены раздражители, дубинки и физическое насилие".

Полиция произвела многочисленные аресты. Сообщений о том, что в ходе потасовки были серьезно ранены демонстранты или полицейские, не поступало.

Пресс-секретарь берлинской полиции заявила немецким СМИ, что насилие применялось только в "отдельных" случаях. Около 2250 полицейских были развернуты на улицах города, над улицами кружили вертолеты.

По данным немецких СМИ, в нескольких местах Берлина были применены водометы.

Напомним, что различные движения против изоляции и против вакцинации, обычно называемые "латеральными мыслителями" ("querdenken") в Германии, были активны там на протяжении всей пандемии. Они требуют отмены ограничений, введенных правительством для борьбы с вирусом, и скептически относятся к вакцинации.

Их протесты обычно запрещаются властями, которые указывают на то, что такие демонстранты отказываются соблюдать существующие правила проведения демонстраций.

Последние несанкционированные акции протеста вызвали гневную реакцию со стороны Вольфганга Шойбле, председателя Нижней палаты немецкого парламента, Бундестага.

"Если почти все эксперты по всему миру говорят, что COVID-19 опасен и вакцинация помогает, то кто же на самом деле имеет право сказать: Но я умнее? Для меня это почти невыносимая степень высокомерия, — заявил Шойбле в интервью немецкой газете NOZ. — Пожалуйста, взгляните на научные открытия, не позволяйте дешевым лозунгам одурачить вас!"