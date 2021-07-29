Лучше новых двух: в Эстонии придумали, кого позвать в президенты

В Эстонии, политическая элита которой никак не может найти кандидата в президенты, нашли новый вариант. Зачем искать кого-то нового, если можно вернуть кое-кого "старого"?

Напомним, что Центристская и Реформистская никак не могут найти человека, который хотел бы стать президентом Эстонии. Выборы — 30 августа, а от выдвижения отказались минимум два кандидата.

Как сообщил порталу ERR депутат Европарламента от Реформистской партии Урмас Паэт, есть ещё один вариант. Можно "выписать" из Штатов экс-президента Тоомаса Хенрика Ильвеса, которому сейчас 67 лет. Именно Ильвес мог бы в значительной степени эффективно управлять страной.

"Внутриполитическое измерение, безусловно, важно для президента, но мы, говоря о выборах, вообще-то говорим о внешнеполитическом измерении деятельности будущего президента", — высказался Паэт.

Ильвес, считает депутат, успел обзавестись контактами самого разного рода, в том числе — на Западе. И человек с таким опытом в нынешней обстановке был бы весьма кстати. Кроме того, Ильвес известен своей антироссийской риторикой.

"Учитывая наше положение и одного из наших не очень дружелюбных соседей, мы могли бы лучше использовать имеющиеся у нас человеческие ресурсы", — подытожил Паэт.

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