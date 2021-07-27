Казус в Эстонии: скоро выборы, а у правящих партий нет кандидатов

Любопытная ситуация назревает в Эстонии: до выборов президента осталось примерно 35 дней, а кандидатов от правящих партий до сих пор нет. Как оказалось, две парламентские фракции никак не могут договориться о том, кого выдвигать.

Напомним, что выборы в Эстонии намечены на 30 августа. Новый президент встанет у руля страны на пятилетний срок. На данный момент президентом является Керсти Кальюлайд.

Как сообщает ERR, от столь важного выдвижения оказались уже два кандидата. Так что две ключевые эстонские партии — Центристская и Реформистская — так и не могут пока найти компромиссный вариант. Попытки кого-нибудь найти предпринимаются — но пока безрезультатно.

"Сегодня никакого конкретного имени я назвать не могу, поскольку соглашения между партиями нет", — отметил председатель Центристской партии Юри Ратас. И дополнил: сам он также в президенты не собирается.

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