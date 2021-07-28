Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.
Легкомоторный самолёт рухнул на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины, сообщала ранее Pravda.Ru. Возникший в результате авиаинцидента пожар удалось потушить силами трёх пожарных расчётов.
На данный момент установлена личность одного из четырёх погибших, находившихся на борту самолёта в момент катастрофы. Это гражданин Украины Игорь Табанюк. Он являлся соруководителем аэродрома малой авиации Коломыя и был очень опытным лётчиком.
"Погиб легендарный лётчик Игорь Табанюк, которого считают супер профессионалом и одним из лучших лётчиков. Также погибли три гражданина США, личности которых сейчас устанавливают", — сообщила "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника издания, катастрофа произошла во время обычного смотрового полёта самолёта малой авиации. Следствие рассматривает две предварительные версии: нарушение правил безопасности полётов и неисправность техники.
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