Четыре человека погибли из-за падения на дом спортивного самолёта на Украине

Четыре человека стали жертвами падения спортивного самолета на дом в Ивано-Франковской области Украины 28 июля.

По информации Госслужбы страны по ЧС, инцидент произошел около 13.40 возле села Шепаровцы Коломыйского района. Там спортивный самолет упал на частный дом и загорелся.

В ликвидации пожара приняли участие 10 человек, было задействовано три машины ГСЧС. В 13.58 огонь удалось локализовать.

Сообщается, что в самолете летели четыре человека. Они погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще один авиаинцидент случился 28 июля в Амурской области РФ. По информации регионального управления МВД, на обочине трассы Амур в Архаринском районе нашли легкомоторный самолет, предположительно, совершивший аварийную посадку с жёстким приземлением. Туда прибыли правоохранители, которые обеспечили охрану места происшествия и проезд транспорта.

Как сообщило РИА "Новости" в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте, самолет Stinson-108, направлявшийся в Читу, был вынужден приземлиться из-за метеоусловий. Посадка прошла успешно. Пилот не пострадал.

Следователи начали проверку по факту произошедшего в Архаринском районе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.