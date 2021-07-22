Если что, Берлин ответит: Вашингтон сделал намёк по поводу "СП-2"

Пока Украина продолжает негодовать по поводу "СП-2", Штаты снова пытаются объяснить ситуацию. Думать, что достроенный на 99% газопровод вдруг бросят, глупо, но стоит помнить, что в случае проблем Берлин вполне в состоянии ответить Москве.

Рассказать о сложившейся ситуации решил Джо Байден. Американский президент пообщался с прессой и заявил: остановить реализацию "СП-2" было невозможно. Однако дискуссия с Меркель по "поточным" вопросам принесла свои плоды, уверен он.

"Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они [германские власти] ответят", — высказался президент.

Напомним, что ранее стали известны подробности сделки Берлина и Вашингтона: если Москва всё-таки использует газопровод в геополитических целях (в качестве "оружия"), Германия "окажет противодействие".

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