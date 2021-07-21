В Раде высказались в адрес ЕС и США о недопустимости запуска "СП-2"

Как говорится, кто о чём, а вшивый — о бане. Украинские парламентарии вновь призвали США и ЕС не допустить ввода "СП-2" в эксплуатацию.

Ранее в среду, 21 июля, стало известно о соглашении, достигнутом между ФРГ и США по "Северному потоку-2". Подробности сделки раскрыла замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По её словам, Германия обязалась оказывать противодействие в случае, если Россия "будет использовать энергию как оружие", а также поддержать продление на 10 лет соглашения о транзите между Россией и Украиной.

Кроме того, сообщалось, что Вашингтон попросил Украину воздержаться от комментариев по поводу сделки с Германией. Но украинских политиков, похоже, уже не остановить.

"21 июля члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины относительно призыва к Соединённым Штатам Америки и Европейскому союзу о недопустимости запуска "Северного потока-2", — сообщила пресс-служба Верховной рады Украины.

Украинские парламентарии продолжают настаивать, что "СП-2" с самого начала не являлся коммерческим проектом, поскольку с прокачкой российского газа в Европу вполне справится украинская газотранспортная система. Кроме того, газопровод "создаёт реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу". Отмечается, что документ открыт для подписания всеми нардепами. Но интересно ли их мнение Берлину и Вашингтону?

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