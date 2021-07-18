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В шанхайский новый планетарий выстроилась огромная очередь

Мир

Сегодня, 18 июля, открылся самый большой в мире планетарий. Его построили в Шанхае, в районе Пудун Синьцюй, что дословно переводится, как "Новый район". В первый день работы музей принял около 6 тыс. человек. 

Пудун

Как и предполагалось, открытие планетария вызвало большой ажиотаж среди местного населения. Билеты были раскуплены на неделю вперед за считанные часы после начала продаж. Столпотворение вокруг планетария затрудняло въезд на переполненную парковку перед комплексом. 

Общая площадь строения составляет 58,6 тыс. квадратных метров. Внутри планетария посетители могут ознакомиться с фрагментами метеоритов, лунных артефактов и астероидов. В коллекцию музея вошли оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера.

Сам район Пудун, в котором располагается планетарий, является визитной карточкой всей стремительно развивающейся экономики Китая. Этот крупнейший деловой и финансовый центр мира был отстроен менее чем за 30 лет на месте бывших рисовых полей. 

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Пудун: город-район в Шанхае
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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