Байден разъяснил свою позицию по санкциям против партнёров "СП-2"

Президент США Джо Байден высказался по поводу санкций, затрагивающих партнёров "СП-2". Он считает, что особого смысла в них нет, поскольку газопровод практически закончен. Однако это не значит, что можно "спустить на тормозах" вопрос энергетической безопасности Европы.

"Моя позиция по "Северному потоку — 2" известна в течение определённого времени. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершён на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла", — объяснил Байден, выступая на совестной пресс-конференции с Ангелой Меркель.

Байден почеркнул, что куда логичнее обсуждать вопросы действий России — в частности, вопрос о том, предпринимает ли Москва попытки шантажировать Киев. Также внимание стоит уделить и энергетической безопасности Европы в целом — и Байден, и Меркель сделали соответствующие поручения. Не нарушают ли её действия России?

"Мы посмотрим", — уточнил президент США.

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