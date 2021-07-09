EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Навальный рассказал о голых "фотосессиях" в тюрьме
PR-директор МакSим рассказала о пугающих подробностях болезни
Пожар на заводе в Бангладеш: более 50 погибших
Стало известно, чем займётся Черчесов после увольнения
"Не тащит — убирайте": глава Коми высказался о главврачах
За три моря: как "политический сброд" собрался вместе, а Байден это одобрил
ОНН: пандемия активизировала педофилов, облегчив им жизнь
Вопль Макса Покровского в адрес Билана стал интернет-мемом
Поддельные сертификаты о вакцинации - прямая дорога на нары

Демократы придумали новое прозвище для Дональда Трампа

Мир

Для экс-президента США Дональда Трампа, который регулярно делает громкие заявления, придумали новое прозвище. Заявление, в котором оно указано, представили в офисе Нэнси Пелоси.

Демократы придумали новое прозвище для Дональда Трампа

Напомним, что ранее Трамп и сам не стеснялся раздавать прозвища: так, нынешний президент США Джо Байден стал "сонным Джо". Кроме того, Трамп по-прежнему считает прошедшие американские выборы нечестными, называя их "преступлением века".

Также экс-президент активно "ходит" по судам: от его юристов нет продыху и властям Нью-Йорка, и технологическим гигантам. И остаётся верен оценке ситуации со штурмом Капитолия: в ходе общения с прессой 7 июля Трамп уточнил, что это "досадное событие", а с обвиняемыми, которых уже больше нескольких сотен,

"…обращаются невероятно несправедливо".

"Дважды подвергнутый импичменту пенсионер из Флориды — и фактический лидер Республиканской партии — Дональд Трамп <...> присоединился к республиканцам в палате представителей в проявлении неуважения к полиции Капитолия и другим сотрудникам правоохранительных органов, которые мужественно защищали Капитолий США 6 января", — приводят в The Hill данные из офиса спикера палаты представителей США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Трамп подает в суд на гигантов Силиконовой Долины
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Демократы придумали новое прозвище для Дональда Трампа
Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
Олег Костин прокомментировал запрет заниматься сексом после вакцинации
Эксперт рассказал, почему нельзя верить обещаниям талибов не нападать на Россию
Мошенники обманули родителей Меладзе на 300 тысяч рублей
"Дорогие друзья": президент Польши обратился к ЕС по поводу Via Carpatia
Превосходство осьминога над искусственным разумом
PR-директор МакSим рассказала о пугающих подробностях болезни
Пожар на заводе в Бангладеш: более 50 погибших
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Российский шоу-бизнес
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Мир. Новости мира
Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева
Общество
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов Любовь Степушова Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Российский шоу-бизнес
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Российский шоу-бизнес
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников