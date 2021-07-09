Демократы придумали новое прозвище для Дональда Трампа

Для экс-президента США Дональда Трампа, который регулярно делает громкие заявления, придумали новое прозвище. Заявление, в котором оно указано, представили в офисе Нэнси Пелоси.

Напомним, что ранее Трамп и сам не стеснялся раздавать прозвища: так, нынешний президент США Джо Байден стал "сонным Джо". Кроме того, Трамп по-прежнему считает прошедшие американские выборы нечестными, называя их "преступлением века".

Также экс-президент активно "ходит" по судам: от его юристов нет продыху и властям Нью-Йорка, и технологическим гигантам. И остаётся верен оценке ситуации со штурмом Капитолия: в ходе общения с прессой 7 июля Трамп уточнил, что это "досадное событие", а с обвиняемыми, которых уже больше нескольких сотен,

"…обращаются невероятно несправедливо".

"Дважды подвергнутый импичменту пенсионер из Флориды — и фактический лидер Республиканской партии — Дональд Трамп <...> присоединился к республиканцам в палате представителей в проявлении неуважения к полиции Капитолия и другим сотрудникам правоохранительных органов, которые мужественно защищали Капитолий США 6 января", — приводят в The Hill данные из офиса спикера палаты представителей США.

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