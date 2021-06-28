Как на Украине: Трамп высказался о "преступлении века"

Снова напоминает о себе экс-президент США Дональд Трамп — и снова из его уст слышны громкие заявления. Несмотря на то что выборы давно закончились, Трамп продолжает рассказывать, что же с ними было не так, и объяснять последствия.

На этот раз Трамп назвал прошедшие американские выборы ни много ни мало "преступлением века". Он выступил перед сторонникам в Огайо, где сообщил: фальсификаций было столько, что американские выборы можно сравнить с украинскими (образца 2004 года).

"На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи", — высказался Трамп.

Экс-президент продолжает заявлять, что как минимум в трёх городах были допущены грубейшие нарушения, связанные с подсчётом голосов. Кроме того, не обошлось без махинаций при удалённом голосовании.

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