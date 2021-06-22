Поле брани: зачем Trump Organization судится с властями Нью-Йорка

Любопытный иск нашёлся в картотеке суда, расположенного в Манхэттене (одном из районов Нью-Йорка). Экс-президент США Дональд Трамп, как оказалось, не забыл "обиды", нанесённой ему властями города, и готов с ними судиться.

Напомним суть истории: иск, поданный компанией экс-лидера США Trump Organization, касается поля для гольфа. Поле было обустроено в Бронксе (ещё одном районе Нью-Йорка) силами Trump Organization, с 2015 года обслуживалось также через компанию Трампа. Однако на фоне январской атаки на Капитолий власти города решили: от контракта на обслуживание стоит отказаться.

В иске указано, что истцы не согласны с таким решением властей города, поскольку в Trump Organization понесли значительные расходы на обслуживание поля, а также вложили в его обустройство солидный капитал. Мотивация властей города, уверены юристы Trump Organization, базируется на явно политических мотивах, а в самом контракте было прямо прописано: "произвольный" разрыв недопустим.

По итогам суда в Trump Organization хотели бы получить компенсацию, а также признать незаконность разрыва контракта.

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