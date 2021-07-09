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ОНН: пандемия активизировала педофилов, облегчив им жизнь

Мир

Коронавирусная пандемия вызвала в мире всплеск числа жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей.

ОНН: пандемия активизировала педофилов, облегчив им жизнь

Об этом говорится в докладе, опубликованном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

"Пандемия повысила уязвимость в торговле людьми, сделав ее еще более трудной для обнаружения и оставив жертвам большие трудности в получении помощи и доступа к правосудию", — сказала директор-исполнитель ЮНОДК Гада Вали.

По ее словам, торговцы людьми пользуются потерей дохода и увеличением количества времени, которое люди — взрослые и дети — проводят в социальных сетях.

"С рынком труда, опустошенным пандемией, торговцы людьми обманывают своих жертв ложными предложениями о работе.

Дети же становятся все более уязвимыми для влияния торговцев людьми, которые используют социальные сети, чтобы заманить их и превратить в объекты торговли для сексуальной эксплуатации, принудительных браков, попрошайничества и преступности, — написано в докладе. 

В свою очередь ограничения мобильности, связанные с пандемией, уменьшают шансы детей на побег и возвращение в свои страны".

"Преступность процветает во время кризиса, и торговцы людьми быстро адаптировались к "новому нормальному", — сказал Илиас Чатзис, руководитель Департамента ЮНОДК по торговле людьми и контрабанде мигрантов.

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ПЕДОФИЛИЯ – главная проблема Европы?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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