Будущее Гаити туманно после убийства президента

Убийство президента Жовенеля Мойса повергло Гаити - и без того неспокойную страну - в хаос.
Сегодня ночью полиция Гаити сообщила, что в ходе перестрелки были застрелены четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Мойса, ещё двое задержаны. Правоохранителям удалось освободить трех офицеров, находившихся в заложниках.
Чиновники пообещали найти всех виновных в налете на дом Мойса, совершенном рано утром в среду, в результате которого президент был застрелен, а его жена Мартина Мойз тяжело ранена. Сейчас она отправлена на лечение в Майами.
“Преследование наемников продолжается, - заявил Леон Шарль, директор Национальной полиции Гаити, объявив об аресте подозреваемых. - Их судьба предрешена: они погибнут в бою или будут арестованы.”
Официальные лица не предоставили никаких подробностей о подозреваемых:
Известно только, что нападение было совершено “хорошо обученной и хорошо вооруженной группой”, члены которой говорили по-испански или по-английски.
В настоящее время руководство Гаити взял на себя премьер-министр Клод Жозеф. Он объявил двухнедельное осадное положение.
Гаити - страна, борющаяся с одной из самых высоких в Западном полушарии бедностью. Там процветает насилие и политическая нестабильность.
Инфляция и бандитское насилие растут по спирали, поскольку продовольствия и топлива становится все меньше, а 60% гаитянских рабочих зарабатывают менее $2 в день.
Страна до сих пор не оправилась от разрушительного землетрясения 2010 года и урагана Мэтью в 2016 году, а также череды политических потрясений.
Во время президентства Мойза нестабильность власти усилилась: он столкнулся с бурными протестами, его обвинили в попытке устроить диктатуру, оппозиция активно требовала его отставки.
Согласно конституции Гаити, Мойза должен заменить председатель Верховного суда, но он на днях умер от коронавируса. Таким образом, сразу два главных поста в стране сейчас «вакантны».
“Это действительно взрывоопасная ситуация, - сказал Роберт Фаттон, гаитянский политический эксперт из Университета Вирджинии, добавив, что иностранное вмешательство с военным присутствием типа ООН вполне возможно. - Удастся ли Клоду Жозефу остаться у власти — это огромный вопрос. Это будет очень трудно сделать, если он не создаст правительство национального единства.”
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.