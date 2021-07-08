Будущее Гаити туманно после убийства президента

Убийство президента Жовенеля Мойса повергло Гаити - и без того неспокойную страну - в хаос.

Сегодня ночью полиция Гаити сообщила, что в ходе перестрелки были застрелены четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Мойса, ещё двое задержаны. Правоохранителям удалось освободить трех офицеров, находившихся в заложниках.

Чиновники пообещали найти всех виновных в налете на дом Мойса, совершенном рано утром в среду, в результате которого президент был застрелен, а его жена Мартина Мойз тяжело ранена. Сейчас она отправлена на лечение в Майами.

“Преследование наемников продолжается, - заявил Леон Шарль, директор Национальной полиции Гаити, объявив об аресте подозреваемых. - Их судьба предрешена: они погибнут в бою или будут арестованы.”

Официальные лица не предоставили никаких подробностей о подозреваемых:

ни имен, ни возраста, ни национальности. Не сообщается и о том, как удалось выйти на след этих людей.

Известно только, что нападение было совершено “хорошо обученной и хорошо вооруженной группой”, члены которой говорили по-испански или по-английски.

В настоящее время руководство Гаити взял на себя премьер-министр Клод Жозеф. Он объявил двухнедельное осадное положение.

Что вообще происходит в Гаити

Гаити - страна, борющаяся с одной из самых высоких в Западном полушарии бедностью. Там процветает насилие и политическая нестабильность.

Инфляция и бандитское насилие растут по спирали, поскольку продовольствия и топлива становится все меньше, а 60% гаитянских рабочих зарабатывают менее $2 в день.

Страна до сих пор не оправилась от разрушительного землетрясения 2010 года и урагана Мэтью в 2016 году, а также череды политических потрясений.

Во время президентства Мойза нестабильность власти усилилась: он столкнулся с бурными протестами, его обвинили в попытке устроить диктатуру, оппозиция активно требовала его отставки.

Безвластье

Согласно конституции Гаити, Мойза должен заменить председатель Верховного суда, но он на днях умер от коронавируса. Таким образом, сразу два главных поста в стране сейчас «вакантны».

“Это действительно взрывоопасная ситуация, - сказал Роберт Фаттон, гаитянский политический эксперт из Университета Вирджинии, добавив, что иностранное вмешательство с военным присутствием типа ООН вполне возможно. - Удастся ли Клоду Жозефу остаться у власти — это огромный вопрос. Это будет очень трудно сделать, если он не создаст правительство национального единства.”