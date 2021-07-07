"Соседи взвыли": Лукашенко сообщил, что сделать из РБ "отстойник" не получится

Весьма категорично о проблеме нелегальной миграции высказался белорусский лидер Александр Лукашенко. Он успокоил население: Белоруссия не станет "отстойником" для мигрантов, власти работают по вышеуказанной тематике "настолько, насколько необходимо", учитывая в том числе и финансовый "момент".

Александр Лукашенко

"Вы посмотрите, наши соседи взвыли"

Лукашенко поднял вопрос с мигрантами, выступая на совещании по противодействию санкционным мерам. Он напомнил, что мигранты спешат в основной своей массе не в Белоруссию, а в "уютную Европу".

"Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Белоруссии [президент имеет в виду сокращение сроков рассмотрения прошений о предоставлении убежища]. Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы ещё быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Белоруссию, они и будут бежать. Вы ещё больше открываете окно для этих мигрантов", — уточнил президент, цитаты приводит "Белта".

"Они хотят превратить Белоруссию в отстойник"

Беженцы

При этом, продолжил президент, Европе на данный момент явно не хватает рабочих рук, да и отчасти именно она виновата в том, что количество беженцев растёт. Например,

"они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска".

Так что мнения вроде "РБ закроет границу с Польше или Литвой" — заблуждение. Белоруссия занимается проблемой беженцев настолько, насколько в текущий момент это нужно и возможно с точки зрения финансовой обеспеченности.

"МИД и наше правительство упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Белоруссию в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Белоруссии и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает", - заключил президент.

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