EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Парижу и не снилось: в Москве объяснили, как "обошли" столицу Франции
Госпитализированная Алентова может пропустить похороны супруга
"Глупость или обман": эксперт о прогнозах ПФР по росту пенсий
Ушла из жизни итальянская исполнительница Рафаэлла Карра
Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры
Посол РФ в Афганистане: к эвакуации не готовимся
Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального
Гоша Куценко поделился смешным роликом о "побочках" вакцинации
Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19

Родной язык. Как депутаты из Одессы учили украинский

Мир » Бывший СССР » Украина

Попытки введения украинского языка как официального и единственного оказываются несостоятельными не только для граждан, но и для  самих представителей власти, издающей языковые законы.

Родной язык. Как депутаты из Одессы учили украинский

Несмотря на примирительные комментарии Зеленского, данные им касательно вопроса об открытии русских школ на Украине, ситуация с языком остается напряженной: его то запрещают, то восстанавливают в правах.

Очередной казус, связанный с насильственной украинизацией, произошел в горсовете Одессы. На официальном сайте ведомства появилось видео заседания местных депутатов, где народные избранники старательно пытаются разговаривать украинской мовой, но получается далеко не у всех. 

Родной язык. Как депутаты из Одессы учили украинский
 
Отсутствие адекватной и последовательной позиции властей по этому вопросу раскалывает украинское общество, касаясь даже детей, которых в прошлом году обязывали говорить мовой не только на уроках, но и на переменах. Мы видим, что попытки Украины стать демократической и европейской страной, пока что выливаются только в расширение свобод для ЛГБТ-сообщества, но не затрагивают такие основополагающие темы как язык и свобода слова в самом что ни на есть прямом смысле.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Бородина признала крах своего брака с Омаровым
Эксперт рассказал, чего будет добиваться Зеленский на встрече с Байденом
Певицу МакSим могли перевести в другую больницу
Родной язык. Как депутаты из Одессы учили украинский
Парижу и не снилось: в Москве объяснили, как "обошли" столицу Франции
Госпитализированная Алентова может пропустить похороны супруга
Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской
"Глупость или обман": эксперт о прогнозах ПФР по росту пенсий
Ушла из жизни итальянская исполнительница Рафаэлла Карра
Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры
Популярное
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender

На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?

Почему на самом деле не стреляли по Defender
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Путешествия
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников