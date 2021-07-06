Родной язык. Как депутаты из Одессы учили украинский

Попытки введения украинского языка как официального и единственного оказываются несостоятельными не только для граждан, но и для самих представителей власти, издающей языковые законы.

Несмотря на примирительные комментарии Зеленского, данные им касательно вопроса об открытии русских школ на Украине, ситуация с языком остается напряженной: его то запрещают, то восстанавливают в правах.

Очередной казус, связанный с насильственной украинизацией, произошел в горсовете Одессы. На официальном сайте ведомства появилось видео заседания местных депутатов, где народные избранники старательно пытаются разговаривать украинской мовой, но получается далеко не у всех.

Родной язык. Как депутаты из Одессы учили украинский свобода слова в самом что ни на есть прямом смысле. Отсутствие адекватной и последовательной позиции властей по этому вопросу раскалывает украинское общество, касаясь даже детей, которых в прошлом году обязывали говорить мовой не только на уроках, но и на переменах. Мы видим, что попытки Украины стать демократической и европейской страной, пока что выливаются только в расширение свобод для ЛГБТ-сообщества, но не затрагивают такие основополагающие темы как язык ив самом что ни на есть прямом смысле.