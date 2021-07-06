Попытки введения украинского языка как официального и единственного оказываются несостоятельными не только для граждан, но и для самих представителей власти, издающей языковые законы.
Несмотря на примирительные комментарии Зеленского, данные им касательно вопроса об открытии русских школ на Украине, ситуация с языком остается напряженной: его то запрещают, то восстанавливают в правах.
Очередной казус, связанный с насильственной украинизацией, произошел в горсовете Одессы. На официальном сайте ведомства появилось видео заседания местных депутатов, где народные избранники старательно пытаются разговаривать украинской мовой, но получается далеко не у всех.
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