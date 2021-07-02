Владимир Зеленский оказался перед непростым выбором, возникшим из-за его собственной политики:
1 июля на Украине вступил в силу новый закон о языке. Согласно одного из его пунктов, все развлекательные мероприятия в стране отныне должны проходить исключительно на мове. Или сопровождаться — в самом крайнем случае — синхронным переводом.
Об этом всем заинтересованным сторонам сообщил "шпрехенфюрер" Тарас Креминь (языковой омбудсмен).
Напомним, "Квартал-95" всегда работал исключительно на русском. И перейти сейчас на украинский для проекта - смерти подобно.
У бывшей президентской команды комиков есть, как минимум два варианта для дальнейшей работы:
Впрочем, есть в этом случае шанс попасть под статью за издевательство над государственным языком. Благо бдительных "языковых патриотов" в Незалежной развелось очень много, и все они хотят славы.
Здесь велик риск, что в новом виде она "не зайдёт". Да и у вряд ли удастся уговорить всех артистов работать на неродном им языке. К тому же русскоговорящая аудитория будет потеряна сразу.
А если вспомнить о том, сколько было отснято сериалов, которые с 16 июля должны зазвучать только на украинском, то бывшего хозяина "Квартала-95", сегодня возглавляющего Украину можно только пожалеть — не до мировых проблем ему сейчас. Ибо детище спасать надо, а как — подсказать некому.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В последнее время на фоне переговорного процесса между РФ и Белоруссией о реализации Союзного государства наблюдается ренессанс российско-казахстанских отношений.