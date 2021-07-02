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Украинизация или "Квартал-95" - нелёгкий выбор Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский оказался перед непростым выбором, возникшим из-за его собственной политики:

Украинизация или "Квартал-95" - нелёгкий выбор Зеленского
  • что делать со студией "Квартал-95", владельцем которой он был до избрания на президентский пост.

С чего вдруг

1 июля на Украине вступил в силу новый закон о языке. Согласно одного из его пунктов, все развлекательные мероприятия в стране отныне должны проходить исключительно на мове. Или сопровождаться — в самом крайнем случае — синхронным переводом.

Об этом всем заинтересованным сторонам сообщил "шпрехенфюрер" Тарас Креминь (языковой омбудсмен).

Напомним, "Квартал-95" всегда работал исключительно на русском. И перейти сейчас на украинский для проекта - смерти подобно.

Варианты есть. Но все - плохие

У бывшей президентской команды комиков есть, как минимум два варианта для дальнейшей работы:

  • Синхронный перевод. Наверное, это будет интересный эксперимент, если шутка сначала прозвучит на русском, на дней посмеется зал, а потом её повторят на мове — для тех, кто с первого раза "не въедет".

Впрочем, есть в этом случае шанс попасть под статью за издевательство над государственным языком. Благо бдительных "языковых патриотов" в Незалежной развелось очень много, и все они хотят славы.

  • Второй вариант — поголовная принудительная украинизация всей продукции "Квартала-95".

Здесь велик риск, что в новом виде она "не зайдёт". Да и у вряд ли удастся уговорить всех артистов работать на неродном им языке. К тому же русскоговорящая аудитория будет потеряна сразу.

А если вспомнить о том, сколько было отснято сериалов, которые с 16 июля должны зазвучать только на украинском, то бывшего хозяина "Квартала-95", сегодня возглавляющего Украину можно только пожалеть — не до мировых проблем ему сейчас. Ибо детище спасать надо, а как — подсказать некому.

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Автор: Ольга Лебедева
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