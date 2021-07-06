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"Только вот не хватает": Украина недовольна саммитом НАТО

Мир

Очередной саммит НАТО, который состоялся ещё 14 июня, Украине снова пришёлся не по душе. Хотя бы потому, что по итогам саммита стране снова не назвали столь желанных дат — ни получения ПДЧ, ни вступления в НАТО.

"Только вот не хватает": Украина недовольна саммитом НАТО

Таким образом, Киев остался недоволен итогами саммита, и недовольство "растянулось" во времени аж до июля. Как сообщил 5 июля заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква, Украина желает знать точные даты, а также видеть список реформ, которые нужны для пополнения рядов альянса.

"Безусловно, Украина положительно восприняла то, что было принято на саммите НАТО 14 июня этого года. Было ещё раз чётко зафиксировано… что Украина станет членом НАТО, и что Украина получит ПДЧ. Только вот не хватает чётких временных рамок, когда это решение начнёт реализовываться", — высказался Жовква на конференции.

При этом, напомнил выступающий, даже не будучи членом НАТО, Украина остаётся страной, вносящей солидный вклад в общую "копилку" евроатлантической безопасности.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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