США внесли Турцию в список стран, вербующих на войну детей

США включили Турцию в список стран, "причастных к использованию детей-солдат в течение прошлого года". Это первый случай, когда в указанном списке появился союзник НАТО.

Политологи заговорили о том, что отношения между Анкарой и Вашингтоном "вошли в пике".

Что за список

Госдепартамент США в своем докладе о торговле людьми указал, что Турция оказывает "ощутимую поддержку" дивизии Султана Мурада в Сирии, фракции сирийской оппозиции, которую Анкара давно поддерживает, и группе, которая, по словам Вашингтона, вербует и использует детей-солдат.

Никакой немедленной реакции со стороны Турции на этот шаг не последовало.

В ходе брифинга с журналистами высокопоставленный чиновник Госдепартамента также упомянул об использовании детей-солдат в Ливии, заявив, что Вашингтон надеется работать с Анкарой над этим вопросом, чтобы решить его.

"Что касается Турции, в частности… это первый случай, когда член НАТО был включен в список закона о предупреждении детей-солдат, — сказал представитель Госдепартамента. — Как уважаемый региональный лидер и член НАТО Турция имеет возможность решить эту проблему-вербовку и использование детей-солдат в Сирии и Ливии".

Правительства, включенные в этот список, подпадают под ограничения "на определенную помощь" в области безопасности и коммерческое лицензирование военной техники.

Пока неясно, будут ли какие-либо ограничения автоматически применяться к Турции, и может ли это сорвать текущие переговоры Анкары с Вашингтоном о предложении Турции управлять афганским Кабульским аэропортом после того, как США завершат вывод своих войск.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что эти две вещи вряд ли будут связаны.

"Когда речь заходит о торговле людьми, я бы не хотел связывать сегодняшний доклад с конструктивными дискуссиями, которые мы ведем с Турцией в контексте Афганистана или любой другой области, представляющей общий интерес", — сказал он на брифинге.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Турция предложила охранять и управлять аэропортом Хамида Карзая после вывода войск НАТО и ведет переговоры с Соединенными Штатами о материально-технической и финансовой поддержке миссии.

Миссия может стать потенциальной областью сотрудничества между Анкарой и ее союзниками на фоне напряженных отношений, поскольку безопасность аэропорта имеет решающее значение для работы дипломатических миссий из Афганистана после вывода войск.

"Для выполнения этой задачи Анкара обратилась за различной финансовой и оперативной поддержкой, и президент Джо Байден на встрече в прошлом месяце с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что поддержка США будет оказана", — заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Прайс назвал Турцию "очень конструктивным и очень полезным партнером", когда речь заходит об Афганистане.