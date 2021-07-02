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Свежепринятый силами Верховной рады Украины законопроект "О коренных народах" — не что иное, как одно из звеньев длинной цепочки дискриминационной политики властей. 

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"Поезд "Украина" мчится к станции "Националистическое государство"?

Откровенно провокационное "деление на сорта"

По поводу законопроекта высказались в партии"Оппозиционная платформа — За жизнь": они уверены, что документ лишь усиливает раскол в украинском обществе.

"Власть продолжает националистическую политику дискриминации и унижения человеческих прав в отношении миллионов украинских граждан.

Она делит многонациональный украинский народ на сорта по этническому, культурному и языковому признакам.

Очередным шагом в этом направлении стало принятие откровенно провокационного закона "о коренных народах", внесённого президентом [Владимиром] Зеленским", — указано на официальном сайте партии.

"Теперь Зе-власть сказала им: это не ваша страна"

Владимир Зеленский
"Зе-власть": Здесь у вас нет права развивать свою идентичность и культуру

По сути, указывают в ОПЗЖ, Украина идёт по пути трансформации в националистическое государство. В созданном "реестре", напоминают в партии, не нашлось места не только русским, но и, например, полякам, евреям и венграм.

"В этом списке не оказалось места русским, венграм, евреям, полякам и другим национальностям, которые всегда здесь жили и все вместе строили Украину.

Теперь Зе-власть сказала им: это не ваша страна. Здесь у вас нет права развивать свою идентичность и культуру. Здесь вы больше не можете быть собой", — указывают в ОПЗЖ.

По итогу в партии сообщили, что решительно против подобных действий власти. И законы, в рамках которых вводится дискриминация граждан и производится ущемление их прав, нужно отменять.

"Мы требуем обеспечения конституционных прав русских, русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин на свободное развитие своей идентичности, изучение своего языка, истории и культуры", — заключают в ОПЗЖ.

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На Украине не стихают страсти вокруг скандального законопроекта Зеленского о коренных народах.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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