На Украине принят закон о коренных народах, куда не включили русских

Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, который был предложен Владимиром Зеленским. Документом закрепляются особые права для трёх национальностей - крымских татар, караимов и крымчаков.

Закон принят 325 голосами, среди которых большинство дала фракция партии "Слуга народа" (226).

Документ объясняет, что означает понятие "коренной народ". В законе говорится, что это этническое меньшинство, которое не имеет государственного образования за пределами Украины, "имеет традиционные культурные или представительские органы" и "осознаёт себя коренным народом".

В закон не включены русские, белорусы, греки, поляки или евреи, которые традиционно проживали не территории Украины. Документ даёт право коренным народам обучаться на собственном языке. Кроме того, они имеют право создавать свои СМИ и получать финансирование из бюджета.

Ранее по этому закону высказался президент России Владимир Путин. По его словам, в состав коренных народов Украины должны быть включены русские, которые проживают в этой стране.