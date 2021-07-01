EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пётр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19 в тяжёлом состоянии
Катя Гордон: обязательная вакцинация ведёт к гражданской войне
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Вирусолог РАН объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России
Вердикт наш прост: в МИД РФ оценили "компенсационный аппетит" Чехии
Максим Галкин на коленях извинился перед юным блогером
Песков ответил Зеленскому на слова о разных народах Украины и России
Песков объяснил, чем чревато стремление Украины в НАТО
Кирилла Кокорина оштрафовали

На Украине принят закон о коренных народах, куда не включили русских

Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, который был предложен Владимиром Зеленским. Документом закрепляются особые права для трёх национальностей - крымских татар, караимов и крымчаков.

На Украине принят закон о коренных народах, куда не включили русских

Закон принят 325 голосами, среди которых большинство дала фракция партии "Слуга народа" (226).

Документ объясняет, что означает понятие "коренной народ". В законе говорится, что это этническое меньшинство, которое не имеет государственного образования за пределами Украины, "имеет традиционные культурные или представительские органы" и "осознаёт себя коренным народом".

В закон не включены русские, белорусы, греки, поляки или евреи, которые традиционно проживали не территории Украины. Документ даёт право коренным народам обучаться на собственном языке. Кроме того, они имеют право создавать свои СМИ и получать финансирование из бюджета.

Ранее по этому закону высказался президент России Владимир Путин. По его словам, в состав коренных народов Украины должны быть включены русские, которые проживают в этой стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Пётр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19 в тяжёлом состоянии
На Украине принят закон о коренных народах, куда не включили русских
Как закрепить в автомобиле детское кресло-люльку
Катя Гордон: обязательная вакцинация ведёт к гражданской войне
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Вирусолог РАН объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России
Вердикт наш прост: в МИД РФ оценили "компенсационный аппетит" Чехии
"Кандидаты" есть: почему не пополняется список недружественных государств
Максим Галкин на коленях извинился перед юным блогером
Песков ответил Зеленскому на слова о разных народах Украины и России
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Конфликтовать с Россией и Ираном для США теперь — смерти подобно
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников