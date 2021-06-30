Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"

Интересные новости от представителя НАТО: несмотря на то, что активнее всех про желанное членство в альянсе в последнее время рассказывает Украина, "титул" "самый активный партнёр НАТО" уходит к другой стране.

"Грузия — самый активный партнёр НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе", — высказался для "Первого канала Грузии" спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Напомним, что ранее Украина настолько увлеклась мечтами о НАТО, что выдала желаемое за действительное и внесла "абсолютно адекватные правки" в заявление Джо Байдена по поводу ПДЧ. Опровергать "украинские мечты" пришлось Совету национальной безопасности США.

Грузия же начала работать с представителями НАТО ещё в конце 90-х годов, а желание о вступлении страны в альянс изъявил тогдашний лидер страны Эдуард Шеварднадзе - случилось это в 2002 году.

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