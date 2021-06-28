Украинский генерал о НАТО: "Мы должны чётко понять, какой посыл нам дали"

Если Украина всё-таки решится на вооружённый конфликт с Россией, помощи от НАТО ждать не стоит от слова "совсем". Киеву стоит более тщательно разбирать "посылы" альянса — тем более что не так давно как раз была "транслирована" весьма и весьма чёткая мысль.

Комментарий по поводу НАТО и Украины предоставил генерал-майор СБУ Василий Вовк. Он считает, что учения Sea Breeze, на которые позвали в том числе Украину, можно рассматривать как "бонус" за то, что страну так и не взяли в НАТО.

"Лучше бы они действительно дали чёткий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведёт к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России", — сообщил Вовк, выступая на канале "НАШ".

"Мы должны чётко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия, то мы в НАТО не будем", — отметил генерал СБУ.

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