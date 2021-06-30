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"Серьёзный инцидент": Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников

Мир

Новости из Северной Кореи: лидер страны, Ким Чен Ын, обрушился с критикой на чиновников. По его мнению, случится "серьёзный инцидент" — правда, его подробности пока не уточняются.

Ким Чен Ын
 

Инцидент - кризис - последствия: что сказал Ким Чен Ын

Данные о критике Ким Чен Ына приводят в ЦТАК: лидер Северной Кореи сообщил, что "серьёзный инцидент" связан с работой по противостоянию коронавирусу. В результате промашки чиновников и народ, и страна могут оказаться в опасности. Проще говоря: чиновники не сделали то, что обязаны были.

"Генеральный секретарь указал, что ответственные за дело государственной важности должностные лица, пренебрегая важными решениями партии в процессе установления организационных, материальных и научно-технических мер в соответствии с требованиями затянувшейся национальной чрезвычайно противоэпидемической системы для подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, вызвали серьёзный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности государства и её народа, и в связи с этим их ждут серьёзные последствия", — сообщает ЦТАК.

 "Устаревшее мышление": чем недоволен лидер Северной Кореи

Северная Корея
Северная Корея

Также Ким Чен Ын не поленился указать на то, что чиновники:

  • хронически безответственны;
  • зачастую недееспособны;
  • мыслят в устаревших парадигмах;
  • привыкли решать все вопросы побыстрее.

Партия, уверен Ким Чен Ын, должна совместными усилиями противостоять "идеологическим дефектам", выявленным у чиновников.

"Генеральный секретарь серьёзно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление", — уточняет ЦТАК.

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Ким Чен Ын - ЖЕСТОЧАЙШИЙ ДИКТАТОР СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
Автор: Константин Шапров
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