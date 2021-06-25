BBC: Протасевич отправлен под домашний арест

Экс-редактору телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу в Минске изменили меру пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом, сообщает BBC.

Журналисты ссылаются на слова его отца Дмитрия Протасевича. Он заявил, что Роман может быть втянут в какую-то политическую игру, но до конца ситуации Протасевич-старший не знает.

"Мне сложно комментировать их действия. Может, его втянули в какую-то политическую игру. Это улучшение бытовых условий моего сына, но больше мне ничего неизвестно", — заявил Дмитрий Протасевич.

Отец задержанного уточнил, что власти Белоруссии или адвокаты Романа не комментируют ситуацию.

Протасевич был задержан 23 мая в аэропорту Минска после принудительной посадки борта Ryanair. В Белоруссии против него открыто несколько дел, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент с Протасевичем привёл к закрытию воздушного пространства Белоруссии для европейских авиакомпаний. Также против государства были введены санкции.

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