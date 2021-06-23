"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму

Неожиданное мнение касательно живущих в Крыму россиян представил журналист из Украины Дмитрий Гордон. Выступая на канале "Украина 24", он сообщил о возможном "выдворении" россиян с полуострова.

Гордон начал издалека: он сообщил, что жалеет жителей Крыма, поскольку регион пострадал от сильных наводнений. Напомним, что регион среди прочих потерь лишился и посевов: уничтожено примерно 122 гектара, что эквивалентно более чем 2 млн рублей. Об этом в Facebook сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Однако, продолжил Гордон, его сочувствие распространяется не на всех жителей Крыма.

"Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут", — высказался он.

Кроме того, продолжил Гордон: факты приобретения россиянами недвижимости в регионе можно описать как "шаткие" и "незаконные", так что Украина может её конфисковать. Также журналист рекомендовал россиянам не вкладывать в регион свои деньги.

"Хочу сказать россиянам, которые там вкладывают деньги в квартиры, санатории, дома — не делайте этого. Это так шатко — вы же незаконно это делаете, всё заберут потом у того, кто делал незаконно. Поэтому хочу предупредить — не делайте глупостей, вкладывайтесь в Сочи", — сказал журналист.

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