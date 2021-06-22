Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции

Встреча с украинцами может омрачить отдых российских путешественников в Турции. Об этом предупредил политолог Иван Стародубцев.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса ещё не отступила, отменить лето никто не в силах. Граждане, насидевшиеся в самоизоляции прошлым летом, хотят отдыхать, и Турция наконец открылась для россиян: с 22 июня возобновлено авиасообщение с этой страной.

Однако не следует забывать, что в Турции отдыхают не только россияне. Сюда прибывают путешественники из разных стран, что повышает риск возникновения и распространения новых штаммов коронавируса. Особую опасность в этом смысле представляют украинские туристы, рассказал эксперт по Турции Иван Стародубцев в эфире программы Евгения Сатановского на радио "Вести FM".

"Хоть и у нас в России с вакцинированием есть проблемы, на той же Украине с ним вообще никак. У них вообще прививок толком нет. Там кто из чиновников до "Пфайзера" дотянется, тот счастлив", — пояснил он.

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