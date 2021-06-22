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Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон

Мир

Ещё один меморандум успешно подписали Украина и Великобритания: коснулся он "дел морских", то есть проектирования и постройки кораблей. Всем этим стороны будут заниматься совместно, пишет АрмияInform.

Эскадренный миноносец HMS Defender
Эскадренный миноносец HMS Defender

Церемония прошла достаточно интересно: документ подписали не где-нибудь, а на борту британского военного судна HMS Defender. Любопытно, что согласно положениям меморандума Украина и Великобритания будут не только строить и проектировать корабли, но и проводить

"…реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины".

Как стоит оценивать данный меморандум? Журналисты Pravda. Ru пообщались с политологом Александром Дудчаком.

За мишурой и фантиками: о чём говорит ситуация

Митинг на Украине
Митинг на Украине

Эксперт отмечает: весьма забавной выглядит попытка преподнести Украину как полноправную страну-участницу процесса. Однако, если отвлечься от громких слов и регалий собравшихся, можно понять: данный меморандум Киеву навязали.

"На самом деле это навязывание Украине не особо ей нужных (особенно на фоне проблем с экономикой, пандемией) вещей.

Если убрать мишуру и фантики, остаётся понимание: это демонстрация. Демонстрация того, что Украина — оккупированная территория, которая выплачивает дань победителям", — считает Дудчак.

Киев обложили данью: кто будет отдуваться?

Киев
Киев

Киеву, продолжает эксперт, навязывают контракты, нужные для того, чтобы поддержать британских судопроизводителей. При этом Украина в прямом смысле слова (то есть физически) уничтожает сейчас свои мощные судостроительные заводы.

"Там, по-моему, уже и корпуса сносят в Николаеве, по крайней мере, начали сносить их в прошлом году", — уточняет эксперт.

То есть Украина, по сути, выплачивает своеобразную "дань" — пусть и таким странным образом.

"Когда надо выплачивать дань, то её выплачивают иногда и таким образом, не просто какими-то золотыми монетами, а уничтожением собственного производства и заказами за рубежом.

Британия даёт Украине кредиты, на которые Украина заказывает Британии корабли, которые будут строить на британских верфях британские рабочие. А отдуваться будут украинские граждане", — резюмирует эксперт.

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Автор: Константин Шапров
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