Очередной меморандум успешно согласовали и подписали Киев и Лондон. Стороны договорились вместе проектировать и строить корабли, указывает портал АрмияInform.
Церемония подписания, уточняет портал, прошла 21 июня на украинской территории (в Одессе), на борту ракетного эсминца Royal Navy HMS Defender.
"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военный кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", — сообщает портал.
Не обошлось и без высоких гостей — церемонию посетили в том числе:
"Это ещё один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединённым Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Чёрном и Азовском морях", — указывает портал.
Напомним, что в 2020 году стороны подписали меморандум, предполагающий сотрудничество в военной сфере.
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