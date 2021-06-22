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Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном

Мир

Очередной меморандум успешно согласовали и подписали Киев и Лондон. Стороны договорились вместе проектировать и строить корабли, указывает портал АрмияInform.

Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном

Церемония подписания, уточняет портал, прошла 21 июня на украинской территории (в Одессе), на борту ракетного эсминца Royal Navy HMS Defender. 

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военный кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", — сообщает портал.

Не обошлось и без высоких гостей — церемонию посетили в том числе: 

  • Джереми Квин (занимает пост министра по вопросам оборонных закупок Великобритании);
  • Александр Миронюк (занимает пост заместителя Минобороны Украины).

"Это ещё один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединённым Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Чёрном и Азовском морях", — указывает портал.

Напомним, что в 2020 году стороны подписали меморандум, предполагающий сотрудничество в военной сфере.

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Украина "прямо сейчас" покупает у Британии корабли
Автор: Константин Шапров
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