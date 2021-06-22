Киев подписал ещё один меморандум с Лондоном

Очередной меморандум успешно согласовали и подписали Киев и Лондон. Стороны договорились вместе проектировать и строить корабли, указывает портал АрмияInform.

Церемония подписания, уточняет портал, прошла 21 июня на украинской территории (в Одессе), на борту ракетного эсминца Royal Navy HMS Defender.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военный кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", — сообщает портал.

Не обошлось и без высоких гостей — церемонию посетили в том числе:

Джереми Квин (занимает пост министра по вопросам оборонных закупок Великобритании);

(занимает пост министра по вопросам оборонных закупок Великобритании); Александр Миронюк (занимает пост заместителя Минобороны Украины).

"Это ещё один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединённым Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Чёрном и Азовском морях", — указывает портал.

Напомним, что в 2020 году стороны подписали меморандум, предполагающий сотрудничество в военной сфере.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.