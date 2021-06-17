Тема саммита Владимира Путина и Джо Байдена остаётся в центре внимания как журналистов, так и читателей. Свои мнения касательно прошедшей встречи высказали гости портала japantoday. com.
Напомним, что ранее о саммите президентов высказался экс-лидер США Дональд Трамп, который оказался расстроен и недоволен тем, что у Москвы выдался "хороший день", а США "ничего не получили".
"Два лидера пожали друг другу руки — Байден первым протянул руку и улыбнулся стойкому российскому лидеру", — пишет japantoday.
Что же разглядели за рукопожатием и внешней невозмутимостью читатели японского сайта?
"Трампа называли мягким по отношению к России и предателем, но посмотрите, кто настаивает на улучшении отношений с Россией. Демократия в лучшем виде", — пишет Hiro.
"По крайней мере, Байден не сказал, что доверяет Путину, а не американской разведке. Как звали президента, который делал это неоднократно?", — напоминает P. Smith.
"Отдельная пресс-конференция позволила Путину беспрепятственно поговорить с миром почти час", — считает Blacklabel.
"Несмотря на все отговорки, по крайней мере, никто не отрицает, что действия Байдена привели к открытию рабочих мест за границей и закрытию — в США.
Это заставляет меня задаться вопросом, что на самом деле Байден "сказал" Путину во время той встречи", — задумывается Mr. Noidall.
"Я видел сбитого с толку старика, который выступил публично совсем коротко, причём задающие вопросы люди были "назначены" заранее. Кроме того, Байден продемонстрировал очевидные проблемы с управлением гневом.
Для Байдена это была катастрофа. полная катастрофа. Хуже, чем ожидалось — при том, что и ожидалось-то не очень", — пишет Blacklabel.
"Уважение к противнику, потому что он грозный, отличается от подхалимста. Настоящие мужчины знают разницу. И при этом он не продал свою страну. Ещё одна потеря для Трампа! Ещё одна победа Байдена!", — уверен Numan.
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