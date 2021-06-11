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Байден должен показать Путину, что Европа и США едины - Le Monde

Мир

Президент США Джо Байден незадолго до начала поездки в Европу объявил, что цель его турне — "дать понять Путину и Китаю, что Соединенные Штаты и Европа спаяны".

Джо Байден
 

"Я знаю, что демократии могут объединиться, чтобы справиться с вызовами этой новой эры, на этой неделе в Европе у нас есть возможность доказать это", — написал президент США во время полета в Twitter.

 

©Twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Впереди у американского президента много встреч и важных мероприятий. Но, как отмечает французская Le Monde, главный пункт повестки — "непростые переговоры с Путиным".

"Саммит, запланированный на среду 16 июня в Женеве, Швейцария, с Владимиром Путиным, наконец, станет кульминацией этого первого путешествия, которое происходит в то время, когда Джо Байден находится в беде в своей стране на фоне напряженности в его собственном лагере. Украина, Белоруссия, судьба заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального: переговоры будут острыми и жесткими. Байдену необходимо заручиться поддержкой европейских лидеров", — пишет издание.

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Автор: Ольга Лебедева
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