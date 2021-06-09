Обама рассказал про польский авторитаризм: Варшава молчать не стала

Заявление экс-президента США Барака Обамы по поводу Польши и авторитаризма не осталось без внимания. Обаме решил ответить польский премьер Матеуш Моравецкий.

Напомним, что ранее (7 июня) Обама выступал на телевидении. Рассказывая про то, что американская демократия снова под угрозой, он отметил: данный тренд (угроза демократии) глобален. В качестве примера он привёл Польшу: там, по мнению Обамы, вместо демократии уже авторитаризм.

"Когда мы смотрим на то, что происходит в таких странах, как Венгрия или Польша, то 10 лет назад там функционировали демократии, а теперь эти демократии, по сути, превратились в авторитарные государства", — сказал Обама.

Моравецкий, комментируя слова Обамы на Polskie Radio, выступил с критикой. Он уверен, что экс-президент был необъективен в своих выводах, так что ему стоит просто съездить в Польшу и убедиться, что в стране всё хорошо.

"Барак Обама сделал выводы об авторитарности польской власти не по объективным причинам, а из предвзятых журналистских статей и левых исследований. Ему достаточно приехать сюда, чтобы убедиться в обратном. Мы приглашаем его посетить Польшу и убедиться в обратном. Когда несколько лет назад в Польшу приезжал ещё один бывший президент США от Демократической партии Билл Клинтон, он хвалил Польшу во всех отношениях", — отметил Моравецкий.

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