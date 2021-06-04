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Профессор из Литвы назвал Лукашенко "холопом Путина"

Мир » Бывший СССР

По мнению литовского профессора Витаутаса Ландсбергиса, президента по имени Александр Лукашенко не существует, есть "холоп Путина", а Белоруссия впредь будет идти по тому пути, который "будет Путину угоден".

Профессор из Литвы назвал Лукашенко "холопом Путина"

"Все сценарии в руках у президента России. Лукашенко влип, когда подписал какую-то бумажку. И теперь от него вообще ничего не зависит. Захочет Путин — будет он сидеть в президентском кресле. А нет — так Белоруссию сделают губернией", — так Ландсбергис ответил на вопрос журналиста издания Delfi. lv о вероятности объединения Белоруссии и России в одно государство.

По словам профессора, ситуация в Белоруссии — "повод для страха в Литве", поскольку "есть все основания подозревать о планах Путина из Белоруссии двинуться на Балтику"

"Через Белоруссию будут брать страны Балтии. С одной стороны, Литву шантажируют бомбой в Островце — Лукашенко уже об этом обмолвился. А ещё пообещал стянуть военных к границе, чтобы защищаться от литовских террористов. Ведь они все делают по старым моделям, когда-то отработанным в Москве. Они сами террористы, но составляют списки террористов. В один такой, кстати, попал этот мальчик-журналист Протасевич, которого теперь могут к смертной казни приговорить запросто. Там же страна террора. У которой начальник сидит в Москве".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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