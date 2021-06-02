Козак назвал украинских олигархов спонсорами ДНР и ЛНР

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что деньги украинских олигархов идут на помощь непризнанным республикам Донбасса. Чиновник отвечает в АП за украинское направление.

По словам Козака, украинские олигархи оплачивают российскую продукцию, а эти деньги идут на помощь Донбассу.

"Киев объявил Россию агрессором, но Порошенко, Яценюк и украинские олигархи платят за продукцию, которая производится в России. Эти деньги идут, в том числе, на помощь Донбассу", — заявил Козак в интервью "России 24".

Козак добавил, что российскую продукцию, кроме Порошенко и Яценюка, оплачивают олигархи Пинчук, Ахметов, Фирташ, Коломойский и Грановский.

"Мы открыто говорим — за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу", — уточнил Козак.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после вооружённого переворота и смены власти в Киеве. В 2015 году при участии России, Франции и Германии украинская сторона подписала Минские соглашения, по которым Донбасс должен стать автономией в составе Украины. Ни один пункт договора до сих пор не реализован.