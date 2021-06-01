EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак озвучила размер доходов Кадырова и заранее извинилась
Мэр Перми Дёмкин по документам оказался женщиной
Netflix назвал бандеровцев "украинскими нацистскими коллаборантами"
Бегущие из школ: почему в России не хватает учителей
К 2024 году в каждой российской школе появятся театры и спортклубы
Лукашенко показал Путину секретные материалы спецслужб
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
Брежневу и Меладзе осудили за корпоратив в Минске под началом сына Лукашенко
Песков высказался о конкурсе на худший школьный туалет

Кейт Миддлтон пытается примирить принцев-братьев

Мир

Кейт Миддлтон надеется, что ей удастся помирить принца Уильяма с его младшим братом.

Кейт Миддлтон пытается примирить принцев-братьев

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию.

Позднее пара шокировала общественность интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Скандальные откровения негативно отразились на отношениях герцогов Сассекских с королевской семьёй.

В том, что к примирению так и не удалось прийти, уверена эксперт по королевской семье Камилла Томни.

Она считает, что Кейт Миддлтон — именно тот человек, который может сыграть важную роль в примирении Уильяма и Гарри.

Она объясняет это тем, что герцогини Кембриджской очень важны семейные ценности. Кейт поддерживает тёплые отношения со своим братом Джеймсом.

Кейт переживает за Арчи

Герцогиня Кембриджская волнуется и за судьбу двухлетнего сына принца Гарри Арчи.

Мальчик до сих пор не знаком со своими кузенами.

Детей Кейт Миддлтон и Уильяма он видел только по видеосвязи.

Кейт опасается, что из-за ссоры между братьями Арчи так и не встретится с Джорджем, Луи и Шарлоттой.

Первую попытку примирить принцев Уильяма и Гарри герцогиня Кембриджская предприняла на похоронах Филиппа. Во время траурной процессии братья шли поодаль друг от друга.

Позднее Кейт заговорила с Гарри. Чуть позже к их разговору подключился и Уильям.

Но спустя некоторое время Гарри вновь выступил со скандальным интервью. Он признался, что раньше страдал алкогольной и наркотической зависимостью.

В июле принц намерен вернуться в Великобританию, поэтому у Кейт Миддлтон будет ещё одна попытка примирить братьев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Малоизвестные факты о Кейт Миддлтон
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Netflix назвал бандеровцев "украинскими нацистскими коллаборантами"
Бегущие из школ: почему в России не хватает учителей
К 2024 году в каждой российской школе появятся театры и спортклубы
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол
Лукашенко показал Путину секретные материалы спецслужб
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
Как лечить невроз молоком и другими народными средствами
Кто приказал флоту США нарушить границы России
Брежневу и Меладзе осудили за корпоратив в Минске под началом сына Лукашенко
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников