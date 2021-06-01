Кейт Миддлтон надеется, что ей удастся помирить принца Уильяма с его младшим братом.
Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию.
Позднее пара шокировала общественность интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Скандальные откровения негативно отразились на отношениях герцогов Сассекских с королевской семьёй.
В том, что к примирению так и не удалось прийти, уверена эксперт по королевской семье Камилла Томни.
Она считает, что Кейт Миддлтон — именно тот человек, который может сыграть важную роль в примирении Уильяма и Гарри.
Она объясняет это тем, что герцогини Кембриджской очень важны семейные ценности. Кейт поддерживает тёплые отношения со своим братом Джеймсом.
Герцогиня Кембриджская волнуется и за судьбу двухлетнего сына принца Гарри Арчи.
Мальчик до сих пор не знаком со своими кузенами.
Детей Кейт Миддлтон и Уильяма он видел только по видеосвязи.
Кейт опасается, что из-за ссоры между братьями Арчи так и не встретится с Джорджем, Луи и Шарлоттой.
Первую попытку примирить принцев Уильяма и Гарри герцогиня Кембриджская предприняла на похоронах Филиппа. Во время траурной процессии братья шли поодаль друг от друга.
Позднее Кейт заговорила с Гарри. Чуть позже к их разговору подключился и Уильям.
Но спустя некоторое время Гарри вновь выступил со скандальным интервью. Он признался, что раньше страдал алкогольной и наркотической зависимостью.
В июле принц намерен вернуться в Великобританию, поэтому у Кейт Миддлтон будет ещё одна попытка примирить братьев.
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