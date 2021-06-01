Кейт Миддлтон пытается примирить принцев-братьев

Кейт Миддлтон надеется, что ей удастся помирить принца Уильяма с его младшим братом.

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию.

Позднее пара шокировала общественность интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Скандальные откровения негативно отразились на отношениях герцогов Сассекских с королевской семьёй.

В том, что к примирению так и не удалось прийти, уверена эксперт по королевской семье Камилла Томни.

Она считает, что Кейт Миддлтон — именно тот человек, который может сыграть важную роль в примирении Уильяма и Гарри.

Она объясняет это тем, что герцогини Кембриджской очень важны семейные ценности. Кейт поддерживает тёплые отношения со своим братом Джеймсом.

Кейт переживает за Арчи

Герцогиня Кембриджская волнуется и за судьбу двухлетнего сына принца Гарри Арчи.

Мальчик до сих пор не знаком со своими кузенами.

Детей Кейт Миддлтон и Уильяма он видел только по видеосвязи.

Кейт опасается, что из-за ссоры между братьями Арчи так и не встретится с Джорджем, Луи и Шарлоттой.

Первую попытку примирить принцев Уильяма и Гарри герцогиня Кембриджская предприняла на похоронах Филиппа. Во время траурной процессии братья шли поодаль друг от друга.

Позднее Кейт заговорила с Гарри. Чуть позже к их разговору подключился и Уильям.

Но спустя некоторое время Гарри вновь выступил со скандальным интервью. Он признался, что раньше страдал алкогольной и наркотической зависимостью.

В июле принц намерен вернуться в Великобританию, поэтому у Кейт Миддлтон будет ещё одна попытка примирить братьев.

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