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В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины

Мир

Американские чиновники любят изображать Украину отважной демократией, отражающей угрозу агрессии со стороны авторитарной России. Однако этот образ никогда по-настоящему не соответствовал реальности, а теперь разрыв вообще превратился в пропасть.

В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины

Настала пора признать, что Украина — авторитарная страна. И последние действия правительства Владимира Зеленского - лучшее тому подтверждение.

Так считает специалист по международной безопасности института Катона (США) Тед Гален Карпентер.

В статье, опубликованной в журнале National Interest, он назвал "отношение к Украине как к полезному (а тем более важному) партнеру США в области безопасности", лишенным всяких оснований и, более того, "излишне провокационным по отношению к России".

"Попытка представить Украину образцовой демократией, заслуживающей защиты США по моральным соображениям, выглядит надуманной. И отражает либо сознательную слепоту, либо худший вид цинизма", — пишет автор статьи.

По его словам, с тех пор как администрация Барака Обамы поддержала "так называемую майданную революцию в Украине в 2014 году", в политике Вашингтона присутствует "мошеннический элемент".

Ничего, кроме фактов

Чиновники администрации Обамы — помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт — помогали демонстрантам свергать законно избранное, но пророссийское правительство.

Нуланд с печеньками
Нуланд с печеньками

Отпечатки пальцев Вашингтона были повсюду.

С подачи Белого дома западные СМИ игнорировали уродливые аспекты "демократической” революции. Например, то, что решающую роль в ней сыграли вооруженные ультранационалистические и откровенно фашистские элементы, такие как "Свобода" и "Правый сектор".

После революции они стали хозяевами в "новой демократической Украине". Неонацистский батальон "Азов", например, был неотъемлемой частью военного и силового аппарата президента Петра Порошенко.

батальон Азов
Батальон Азов

Ультранационалистические и антисемитские инциденты экстремистских группировок на улицах Киева и других городов стали нормой после революции Майдана.

Политика правительства Порошенко проявляла все более авторитарный аспект:

Украинские чиновники преследовали политических диссидентов, принимали меры цензуры и запрещали въезд иностранным журналистам, которых они считали критиками правительства и его политики.

При Зеленском всё стало совсем плохо

Как бы ни была плоха ситуация при Порошенко, однако при его преемнике Зеленском она стала еще хуже:

  • В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько пророссийских независимых СМИ.
  • 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного пророссийского политика Виктора Медведчука, политического союзника владельца этих телеканалов, обвинив его в измене.

Медведчук — лидер оппозиционной политической партии "Платформа — за жизнь" — является одним из самых откровенных критиков Зеленского. Ранее прокуратура обвинила его в участии в "подрывной деятельности против Украины, в том числе в экономической сфере".

Медведчук — не единственная жертва репрессий

В середине апреля служба госбезопасности Украины задержала 60 демонстрантов в городе Харькове.

Их не обвиняли в участии в насилии; более того, не было никаких доказательств такого поведения. Вместо этого служба государственной безопасности утверждала, что "пророссийские политические силы” направили демонстрантов на акции протеста, чтобы "оправдать возможные акты российской агрессии против Украины".

Под рубрику такого неопределенного, эмоционально заряженного утверждения можно было бы подвести практически любую политическую деятельность.

Бьют своих

Майданная революция теперь, похоже, пытается поглотить даже некоторых своих членов.

В середине мая мэр Киева Виталий Кличко обвинил агентов СБУ в том, что они пришли в его квартиру, чтобы заставить его перестать быть политическим соперником Зеленского.

Ранее в мае СБУ, генпрокуратура и милиция провели масштабные обыски в различных подразделениях Киевской городской администрации, обвинив местные органы власти в незаконном присвоении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов, а также в других правонарушениях. Хотя Кличко был одним из первых лидеров майданных демонстраций, Зеленский, по-видимому, теперь считает его раздражающим соперником, поскольку киевский мэр был близким союзником бывшего президента Порошенко.

Виталий Кличко
Виталий Кличко

На основании вышеизложенных фактов Карпентер делает вывод

Такие действия трудно согласовать с внешнеполитическим представлением США об Украине как о живой толерантной демократии.

Безрассудно относиться к Украине как к союзнику США по стратегическим соображениям и морально оскорбительно делать это на основе якобы демократической солидарности.

Администрация Байдена должна как можно скорее избавиться от этого все более одиозного государства-клиента.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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