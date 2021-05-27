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США объявили, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

Мир

США вышли из Договора по открытому небу в 2020 году. В начале 2021 года Россия запустила аналогичную процедуру, которая завершится к концу года.

США объявили, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

В четверг, 27 мая, заместитель госсекретаря США Венди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что США не намерены возвращаться в Договор по открытому небу. Как сообщает Associated Press, "чиновники не были уполномочены делать по этому поводу публичные заявления".

Источники агентства уточняют, что администрация президента США Джо Байдена приняла такое решение после проведения оценки целесообразности возвращения в ДОН. Напомним, выход из Договора осуществила администрация предыдущего президента США Дональда Трампа, при этом обвинив Россию в нарушениях, "несовместимых с дальнейшим участием США в Договоре".

Принятое американской стороной решение означает, что "в живых" остаётся лишь один договор о контроле над вооружениями между ядерными державами. Это Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который Джо Байден продлил на пять лет вскоре после вступления в должность президента США.

Ранее Госдума РФ приняла внесённый президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. В Совете Федерации он будет рассмотрен 2 июня, после чего отправится на подпись президенту и вступит в силу через шесть месяцев.

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Россия и Америка - почему нам вместе тесно?
Автор: Людмила Черткова
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